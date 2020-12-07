Фахівці JAXA підтвердили, що капсула апарату не постраждала під час проходження через атмосферу Землі. Пошукова група японського космічного агенства виявила апарат на полігоні Вумера у Південній Австралії вранці 6 грудня.

Спуск капсули з ґрунтом астероїда з навколоземної орбіти розпочався 5 грудня. За повідомленням JAXA всередині капсули повинно знаходитися близько сотні міліграмів зразків пилу з астероїда.

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Процес спуску капсули пройшов у штатному режимі. На потрібній висоті спрацювали парашутна система і капсула успішно приземлилася не наткнувшись на перешкоди.



Капсула апарату "Хаябуса-2" зі зразками ґрунту астероїда Рюгу

Фото з місця посадки капсули

Що з апаратом "Хаябуса-2"

Наразі зонд "Хаябуса-2" закінчив виконання маневру ухилення від Землі і відправився на нове завдання до астероїда (98943) 2001 CC21. Апарат вийде на цей космічний об'єкт у липні 2026 року.

Місія "Хаябуса-2" була запущена у грудні 2014 року. У червні 2018 року апарат досяг астероїда Рюгу і почав його вивчення. У кінці 2019 року "Хаябуса-2" успішно виконав завдання зі забору зразків ґрунту з астероїда і у листопаді почав рух до Землі.