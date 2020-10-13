HBO випустить міні-серіал про SpaceX та Ілона Маска
Телеканал HBO збирається зняти міні-серіал з шести серій про історію SpaceX. В основу серіалу ляже книга Ешлі Венс "Ілон Маск. Tesla, SpaceX і дорога в майбутнє". Продюсером проєкту виступить Ченнінг Татум.
Як повідомляє Variety, частину серіалу присвятять тому, як Ілон Маск зібрав команду інженерів для роботи на тихоокеанському острові, де була побудована й запущена в космос перша ракета-носій SpaceX Falcon 1.
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Запуск ракети SpaceX Falcon 1 / Фото Wikipedia
Хто працюватиме над серіалом
Сценаристом і виконавчим продюсером серіалу виступить Даг Джанг. Він брав участь в роботі над фільмом "Star Trek: Нескінченність" (2016), а також серіалами "Банші" (2013-2016), "Під прикриттям" (2009-2010) та іншими картинами.
У ролі продюсера через продакшн-компанію Free Association виступає Ченнінг Татум, який зіграв у фільмі "Кінгсмен: Золоте кільце" і продюсував "Супер Майка".
Ілон Маск зніматиметься у серіалі?
Джерела Variety зазначають, що сам Ілон Маск не братиме участь в зйомках. Виконавці головних ролей також не розголошуються.
Коли серіал вийде на екрани?
Дата виходу серіалу, як і його назва наразі невідомі.