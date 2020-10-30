Google пропонує відсвяткувати Геловін 2020, не виходячи здому. Для цього запустили новий цікавий дудл – тематичну гру про Геловін.

Гру про Геловін можна випробувати на стартовій сторінці пошуковика, передає 24 канал.

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Про що дудл

У новому дудлі герою потрібно очистити морське дно від нечисті. головний герой – кіт, одягнений у скафандр, що гуляє по дну моря. Тож завдання гравця – допомогти герою розправитися з привидами, що на нього нападають.

Дудл про Геловін / Скріншот

Гравець за допомогою мишки, має малювати символи, які і відлякують привидів. До речі, можна грати зі звуком, а також у беззвучному режимі.