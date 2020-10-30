Геловін 2020: Google запустив тематичну дудл-гру
Google пропонує відсвяткувати Геловін 2020, не виходячи здому. Для цього запустили новий цікавий дудл – тематичну гру про Геловін.
Гру про Геловін можна випробувати на стартовій сторінці пошуковика, передає 24 канал.
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Про що дудл
У новому дудлі герою потрібно очистити морське дно від нечисті. головний герой – кіт, одягнений у скафандр, що гуляє по дну моря. Тож завдання гравця – допомогти герою розправитися з привидами, що на нього нападають.
Дудл про Геловін / Скріншот
Гравець за допомогою мишки, має малювати символи, які і відлякують привидів. До речі, можна грати зі звуком, а також у беззвучному режимі.
Що відомо про Геловін?Це міжнародне свято, особливо популярне в англомовних країнах. Щоправда, останні роки свято набуває популярності в Україні. Його щороку відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Саме тоді діти наряджаються у страхітливі костюми і ходять “колядувати” за цукерки.
В Україні в цю ніч найбільш популярні костюмовані вечірки. Загалом, ставлення до цього свята в нашій країні – доволі суперечливі. Проти святкування виступає церква. Також багато українців закликають не святкувати Геловін, бо це не є традиційним українським святкуванням.
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