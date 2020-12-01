Сервіс для пошуку лікаря та онлайн-запису в державні клініки helsi.me запустив фірмовий додаток. Для пацієнтів сервіс є повністю безкоштовним, його вже можна завантажити.

Наразі новий додаток дублює функції порталу Helsi.me. Що доступне користувачам пошук і запис до лікаря; пошук по клініках і конкретних послуг;

скасування запису;

пошук ліків в найближчих аптеках;

рейтинги фахівців і відгуки пацієнтів;

можливість записати на прийом іншу людину (родича чи друга) .

заповнити дані для підписання декларації з сімейним лікарем (однак укласти декларацію онлайн поки в Україні неможливо). В майбутньому розробники Helsi хочуть додати функцію телемедицини. Тобто пацієнт може провести консультацію з лікарем, продемонструвати симптоми і розповісти про перебіг хвороби. Перед прийомом пацієнт і лікар двічі отримають електронне нагадування про майбутню відеоконсультацію. Додаток helsi.me / Скріншот Де завантажити Додаток доступний для скачування на платформах: iOS

Android.