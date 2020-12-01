Медичний сервіс helsi.me запустив додаток: де завантажити
Сервіс для пошуку лікаря та онлайн-запису в державні клініки helsi.me запустив фірмовий додаток. Для пацієнтів сервіс є повністю безкоштовним, його вже можна завантажити.
Наразі новий додаток дублює функції порталу Helsi.me.
Що доступне користувачам
пошук і запис до лікаря;
- пошук по клініках і конкретних послуг;
- скасування запису;
- пошук ліків в найближчих аптеках;
- рейтинги фахівців і відгуки пацієнтів;
- можливість записати на прийом іншу людину (родича чи друга) .
- заповнити дані для підписання декларації з сімейним лікарем (однак укласти декларацію онлайн поки в Україні неможливо).
В майбутньому розробники Helsi хочуть додати функцію телемедицини. Тобто пацієнт може провести консультацію з лікарем, продемонструвати симптоми і розповісти про перебіг хвороби. Перед прийомом пацієнт і лікар двічі отримають електронне нагадування про майбутню відеоконсультацію.
Додаток helsi.me / Скріншот
Де завантажити
Додаток доступний для скачування на платформах:
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