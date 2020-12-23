Представили перший у світі смартфон, який підтримує 5G і одночасно працює з чорно-білим екраном, виконаним за технологією E Ink. Новинка призначена для читання електронних книг і документів.

Новинка оснащена 6,7-дюймовим монохромним екраном з піксельною щільністю 300 PPI. Працює смартфон на операційній системі Android 10 зі спеціально адаптованим інтерфейсом, пише Gizmochina.

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Що відомо

Всередині – процесор Unisoc Tiger T7510. Чіп містить вісім ядер з тактовою частотою до 2,0 ГГц, графічний прискорювач PowerVR GM 9444 і модем 5G з підтримкою NSA/SA.



Чорно-білий смартфон / Фото Gizmochina

Об'єм оперативної пам'яті становить 6 гігабайтів, місткість флеш-накопичувача – 128 гігабайтів. За живлення відповідає акумулятор на 4770 мА/год з 18-ватною швидкою підзарядкою.

Спереду і ззаду встановили одинарні камери. Їхні характеристики не уточнюються. Проте анонсували можливість розпізнавання обличчя. Крім того, передбачений тильний дактилоскопічний сканер.

Чорно-білий смартфон / Фото Gizmochina

Новинка орієнтована на читання електронних книг і документів.

Ціна

Придбати незвичайний апарат можна буде за 300 доларів.