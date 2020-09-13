У Франції 68 представників місцевої влади, серед яких мери 11 великих міст, вимагають від уряду ввести заборону на технологію зв’язку 5G. Вони вимагають провести "демократичні дебати" щодо використання цієї технології.

Серед очільників міст проти 5G виступили, зокрема, мери Бордо, Ліона та Марселя. Про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

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Чому французькі мери не хочуть впровадження 5G

На їхню думку, поки не існує переконливих досліджень впливу технології на навколишнє середовище та здоров'я людей.

У своїй "дорожній карті" уряд визначив 5G стратегічним питанням Франції і вирішив, що розподіл частот між телекомунікаційними операторами для його впровадження почнеться у вересні 2020 року.

Мери вважають, що впровадження 5G завдасть додаткового негативного впливу на довкілля. Адже воно потребуватиме встановлення нового обладнання і призведе до зростання обміну даними – а отже, до більшого використання електроенергії та, відповідно, ресурсів.

Але це рішення не супроводжувалося оцінками впливу технології на клімат і довкілля і не було обговорене публічно. І вибір цей має бути не за операторами і навіть не фахівцями, а за всіма громадянами, аби вирішити демократичним шляхом, що впроваджувати, а що – ні,

– мовиться в заяві.

Водночас, за оцінками уряду Франції, впровадження 5G може принести в економіку країни понад два мільярди євро. Мовиться про дохід від продажу частот компаніям. У сусідніх Італії та Німеччині, до прикладу, продаж частот приніс по 6,5 мільярда євро в кожній.

Зверніть увагу! В Україні не всі позитивно сприймають запровадження 5G. Розповсюджуються фейки, що COVID-19 передається через сигнал 5G. Також люди вважають, що 5G шкідливий і навіть передає онкологічні захворювання. Більше про те, чому все не так страшно – читайте тут.

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Шо таке 5G? Це новий стандарт мобільного зв'язку, який використовує кілька діапазонів радіохвиль різної довжини. За рахунок цього швидкість 5G у кілька разів перевищує нинішній 4G.



Головні застосування нової технології – так званий інтернет речей і надшвидкий зв'язок на коротких відстанях. Активна розробка 5G почалася в 2008 році, але запуск першої 5G-мережі відбувся наприкінці 2018-го – на початку 2019 року в Південній Кореї, а згодом – і у США. Нова технологія доступна в 37 країнах світу, але загальнонаціональної мережі немає в жодній із них. Це новий стандарт мобільного зв'язку, який використовує кілька діапазонів радіохвиль різної довжини. За рахунок цього швидкість 5G у кілька разів перевищує нинішній 4G.Головні застосування нової технології – так званий інтернет речей і надшвидкий зв'язок на коротких відстанях. Активна розробка 5G почалася в 2008 році, але запуск першої 5G-мережі відбувся наприкінці 2018-го – на початку 2019 року в Південній Кореї, а згодом – і у США. Нова технологія доступна в 37 країнах світу, але загальнонаціональної мережі немає в жодній із них.

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