З чуток, бренд Honor незабаром представить технологію швидкої зарядки потужністю 200 Вт. Очікується, що з новою технологією ноутбуки будуть заряджатися за 30 хвилин на 50%.

Блогер із соціальної мережі Weibo під ніком @Ark зазначив, що в майбутньому ігровому ноутбуці Honor з кодовою назвою FRD буде використовуватися адаптер живлення потужністю 200 Вт. У специфікаціях зазначено напруга 20 В і сила струму 10 А.

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Анонс майбутніх ноутбуків

16 липня Honor проведе онлайн-конференцію, в рамках якої повинні показати не лише нові моделі Honor MagicBook Pro на платформі AMD, а й перший ігровий ноутбук бренду. При цьому MagicBook Pro отримає зарядку на 65 Вт, а ігрове рішення, можливо, на 200 Вт.



Майбутній ігровий ноутбук Honor отримає 200-ватну зарядку

Раніше бренд Vivo iQOO представив технологію швидкої зарядки для смартфонів Super FlashCharge 120W з піковою потужністю 120 Вт. Крім того, Oppo анонсувала презентацію нової технології швидкої зарядки з максимальною потужністю 125 Вт.