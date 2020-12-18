Бренд Honor відзначає 7 років з дня заснування. Його глава Жао Мін опублікував в мережі звернення, в якому поділився планами вендора на майбутнє.

Жао Мін згадав про серйозну конкуренцію на ринку смартфонів, однак вона йде на користь бренду і стимулює його зосередитися на якості продукції, повідомляє Gizchina.

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Керівник компанії повідомив, що вони готують випуску "суперфлагманський" смартфон. При цьому виробник представить одразу дві серії топових пристроїв – Mate і P.

Глава бренду також підкреслив, що ці пристрої вийдуть на “новий шлях технологічного розвитку”. Саме тому компанія шукає нових співробітників зі свіжими креативними ідеями та рішеннями.

Технічні характеристики, орієнтовну дату випуску і інші подробиці про цей смартфон поки не повідомили.

Нагадаємо, у листопаді Huawei офіційно повідомила про продаж свого бренду Honor. При цьому в компанії залишилися провідні топ-менеджери, а президент Honor Чжао Мін посів пост головного виконавчого директора.