Бренд Honor представив бездротові навушники True Wireless Stereo Earbuds. Це перший продукт екосистеми розумних пристроїв Honor Choice, куди входять розумні девайси, створені провідними світовими виробниками електроніки та побутової техніки.

Характеристики True Wireless Stereo Earbuds

Навушники оснащені 7-міліметровими динаміками з композитної діафрагми, розповідає 24 канал. Завдяки технології бінауральної синхронної передачі звукових даних забезпечується високу якість звуку без затримок сигналу. Ґаджет обладнаний парою мікрофонів з системою активного шумозаглушення для дзвінків. Для зв'язку з телефоном використовується Bluetooth 5.0.

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Автономність новинки заявлена ​​на рівні 6 годин в режимі відтворення музики, до 4 годин розмов і до 18 годин при зарядці від фірмового футляра. Крім того, гаджет має захист від пилу і вологи за стандартом IP54, сенсорний інтерфейс і підтримку голосових команд.

Фото True Wireless Stereo Earbuds

Ціна True Wireless Stereo Earbuds

Honor True Wireless Stereo Earbuds з'являться в продажі у всіх магазинах партнерів з 25 вересня за ціною в 1100 гривень. На офіційному сайті Honor навушники стануть доступні для покупки з 20 жовтня.