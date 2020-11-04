Китайський бренд Honor випустив цікавий девайс. Це новий смарт-браслет Honor Band 6. Однак, зовні він виглядає як класичний розумний годинник.

Особливістю Honor Band 6 став великий, майже безрамковий дисплей, передає Gizmochina.

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Що ще цікавого

Новинка оснащена AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 1,47 дюйма. Він отримав прямокутну форму з роздільною здатністю 194x368 пікселів і має покриття захисним склом 2.5D.

Девайс підтримує управління жестами. З правого боку розміщена фізична кнопка, а зліва можна бачити логотип бренду. Honor Band 6 також має підтримку модуля NFC для безконтактної оплати. Щоправда, доступна версія і без NFC.

Honor Band 6 виглядає як смарт-годинник / Фото gizmochina.com

Браслет підтримує 10 спортивних режимів, вимірює частоту серцевих скорочень за допомогою датчика Huawei TruSeen 4.0. Також девайс вміє заміряти рівень насичення киснем крові та здійснює моніторинг менструального циклу.

Крім того, годинник підтримує роботу з голосовим помічником. Автономність забезпечує акумулятор на 180 мАг, що забезпечує до двох тижнів автономної роботи.

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Ціна

Вартість версії Honor Band 6 з без NFC становить 37 доларів (трохи більше тисячі гривень).

Модель із модулем NFC – 43 долари (1200 гривень).

Обидві версії надійдуть у продаж з 11 листопада.