Honor випустив свій перший захищений смарт-годинник
Компанія Honor, що є суббрендом корпорації Huawei, випустила свій перший захищений розумний годинник. Новинка отримала назву Watch GS Pro.
Як передає Gsmarena, міцність пристрою відповідає військовому стандарту захисту MIL-STD-810G. З годинником можна плавати та навіть приймати душ.
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Що ще цікавого
Годинник отримав круглий AMOLED-дисплей з діагоналлю 1,69 дюйма та роздільною здатністю 454х454 пікселів.Тут також є пульсоксиметр, датчик серцевих скорочень, можливість вимірювання рівня стресу, якості сну, а також 100 режимів тренування.
Також за допомогою годинника можна керувати камерою і музикою, а також є підтримка дзвінків через Bluetooth 5.1.
Час автономної роботи Watch GS Pro становить до 25 діб, але при умові активації режиму низького енергоспоживання. Якщо ж користуватися пристроєм в активному режимі з активованим GPS, то батареї вистачить на 2 дні.
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Ціна
Смарт-годинник можна придбати у синьому, чорному і білому кольорах. Вартість Watch GS Pro становить 250 євро (8 200 гривень).