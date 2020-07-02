Як і було анонсовано, 2 липня бренд Honor презентував один з найбільших своїх смартфонів – модель Honor X10 Max. Новинка стала першим у світі фаблетом (щось середнє між смартфоном і планшетом) з підтримкою 5G і з діагоналлю понад 7 дюймів.

Як стало відомо 24 каналу, новинка отримала діагональ 7,09 дюйма та безрамковий дисплей з невеликим вирізом під селфі-камеру.

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Характеристики

Honor X10 Max оснащений матрицею RGBW, що забезпечує на 70% більшу яскравість в порівнянні зі звичайними матрицями IPS. Це також забезпечує охоплення колірного простору DCI-P3.

Honor X10 Max: один з найбільших смартфонів бренду / Скріншот

Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані. Товщина смартфона невелика – 8,3 мм. Як ми вже згадували тут передбачено модем 5G, а також модуль NFC для безконтактної оплати.

Пристрій працює на базі процесора MediaTek Dimensity 800. Ємність акумулятора складає 5 000 мАг.

Основна камера – здвоєна з модулями на 48 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

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