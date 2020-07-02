Honor X10 Max: характеристики і ціна смартфона-велетня
Як і було анонсовано, 2 липня бренд Honor презентував один з найбільших своїх смартфонів – модель Honor X10 Max. Новинка стала першим у світі фаблетом (щось середнє між смартфоном і планшетом) з підтримкою 5G і з діагоналлю понад 7 дюймів.
Як стало відомо 24 каналу, новинка отримала діагональ 7,09 дюйма та безрамковий дисплей з невеликим вирізом під селфі-камеру.
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Характеристики
Honor X10 Max оснащений матрицею RGBW, що забезпечує на 70% більшу яскравість в порівнянні зі звичайними матрицями IPS. Це також забезпечує охоплення колірного простору DCI-P3.
Honor X10 Max: один з найбільших смартфонів бренду / Скріншот
Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані. Товщина смартфона невелика – 8,3 мм. Як ми вже згадували тут передбачено модем 5G, а також модуль NFC для безконтактної оплати.
Пристрій працює на базі процесора MediaTek Dimensity 800. Ємність акумулятора складає 5 000 мАг.
Основна камера – здвоєна з модулями на 48 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.
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Ціна
- Базова модель з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті оцінена у 270 доларів (7 300 гривень).
- Модифікація із 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 300 доларів (8 100 гривень).
- Топовий варіант (8/128 ГБ) оцінили у 355 доларів (9 600 гривень).