Китайський бренд Honor працює над випуском нового фаблета (це пристрій на межі смартфона і планшета). Він має отримати назву Honor X10 Max.

Як передає Gizmochina, новинка має стати наступником Honor 8X Max, який випустили ще в 2018 році.

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У Honor вже офіційно підтвердили, що велетень Honor X10 Max презентують 2 липня.

Що відомо

За чутками, Honor X10 Max буде оснащений великим екраном (як свідчить назва) з діагоналлю 7,09 дюйма та роздільною здатністю 1080 x 2280 пікселів. Також він отримає краплеподібний виріз, де розмістять фронтальну камеру. Її роздільна здатність становить 8 Мп.

Роздільна здатність основної камери складе 48 Мп, вона матиме лише один модуль.

Honor X10 Max побачимо вже у липні / Фото: Gizmochina.com

Honor X10 Max працюватиме на базі однокристальної системи MediaTek Dimensity 800 5G. Ємність акумулятора складе 5000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт.

Щодо ціни – інформації поки немає.