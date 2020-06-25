Нещодавно сервіс мікроблогів Twitter додав можливість записувати голосові твіти замість тексту. Функція доволі швидко набрала популярності, однак нещодавно в соціальній мережі почали з'являтися аудіотвіти з порно.

Як повідомляє 24 канал, Twitter запустив функцію аудіотвітів 19 червня. Користувачі отримали змогу залишати повідомлення тривалістю в 140 секунд.

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Спершу Twitter ніяк не позначав подібний контент, хоча повинен був ставити позначку "медіа файл делікатного характеру", зазначили у виданні OneZero. Правда, пізніше мітки все ж з'явилися.

Твіти з аудіо-порно — це не найстрашніше, з чим можуть зіткнутися користувачі. Професор університету Колорадо Кейсі Фінслер зазначила, що голосові твіти можуть використовувати не тільки для аудіо-порно, але і для поширення расистських, сексистських або гомофобних висловлювань.

На думку Фінслер, аудіо-контент можна регулювати так само, як текст або відео — якщо при модерації відео або тексту відразу видно, з чим маєш справу, то з аудіо ніколи не відомо, що тебе чекає, додала професор.

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Вирішення проблеми

Як в результаті вчинить Twitter, невідомо. Один з варіантів — модерація голосових твітів за допомогою штучного інтелекту, який може автоматично транскрибувати аудіо. У компанії вже відзначили, що вивчають можливість транскрипції аудіо-твітів. Наразі голосові повідомлення у Twitter не можуть бути довшим за 2 хвилин 20 секунд. Поки функція доступна тільки для деяких користувачів iOS.