Голова правління HTC Шер Ванґ анонсувала нові продукти компанії. Зокрема розповіла про плани з виведення на ринок передових продуктів, які, як очікується, допоможуть поліпшити фінансове становище.

Зараз компанія розробляє кілька смартфонів з підтримкою мобільного зв'язку п'ятого покоління. Свій перший апарат з підтримкою 5G – U20 – HTC показала ще влітку. Надалі саме ці технології мобільного зв'язку повинні допомогти HTC наростити продажі смартфонів, пише Taipei Times.

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Що ще готує компанія

Ще однією анонсованою новинкою є гаджети віртуальної реальності (VR). Пані Ванґ зазначила, що ці продукти здивують споживачів. На жаль, деталей вона не розкрила.

Раніше смартфони тайванської компанії HTC користувалися великою популярністю. Проте зараз вона знаходиться у важкому фінансовому становищі. Виручка скорочувалася протягом практично всього 2020 року. Лише в листопаді було зафіксовано зовсім незначне зростання доходу — на 0,96 відсотка в річному численні. В цілому, за 11 місяців 2020-го зафіксовано падіння продажів приблизно на 45 відсотків в порівнянні з тим же періодом 2019 року.