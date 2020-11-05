Нещодавно під час тестування продуктивності смартфон Galaxy Note 20 Ultra обійшов у продуктивності iPhone 11 Pro Max. Однак, його наступник iPhone 12 Pro Max виявився на 50% продуктивнішим, ніж попередник. Це дало змогу Apple значно покращити позиції у тестуванні.

Як передає wccftech.com, чіп A13 Bionic (яким був оснащений Phone 11 Pro Max) міг справлятися з будь-якими завданнями, однак проблемою став об'єм оперативної пам'яті – 4 ГБ. Цього було недостатньо для роботи програм у фоновому режимі.

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При цьому iPhone 12 Pro отримав оновлений чіп A14 Bionic і на 50% більше оперативної пам'яті в порівнянні з попередником.

Як відбувалось тестування

Експерти проводили послідовний запуск одних і тих же додатків на обох смартфонах. При цьому додатки у два послідовних проходи. Таким чином, перша серія запусків допомагає виявити, наскільки швидко процесор і пам'ять справляються з першим завантаженням додатків і виконанням завдань. Під час другого запуску експерти оцінюють здатність пристроїв зберігати додатки в пам'яті і повторно витягувати їх для подальшого використання.

Результати

Отож, під час першого проходу запуск деяких додатків швидше відбувається на Galaxy Note 20 Ultra, інших – на iPhone 12 Pro. Однак, смартфон Apple частіше виривається вперед. Особливо вдало новий iPhone показав себе в обробці відео і запуску ігор.

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З першим колом завдань iPhone 12 Pro впорався за 1 хвилину і 41,12 секунди, а Galaxy Note 20 Ultra – за 1 хвилину і 55,46 секунди. Під час другого кола обидва смартфона дуже швидко витягували програму з. Загальна тривалість двох проходів склала:

iPhone 12 Pro – 2 хвилини, 24,11 секунди

Galaxy Note 20 Ultra – 2 хвилини, 41,48 секунди.