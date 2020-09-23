23 вересня виповнилося 82 роки від дня народження Ромі Шнайдер – однієї із найуспішніших актрис Європи 70-х років ХХ століття, яка знялася у 58 фільмах. З цієї нагоди Google випустив новий дудл.

Розмарі Магдалена Альбах-Ретті народилася 23 вересня 1938 року, пише 24 канал.

Світові вона відома як Ромі Шнайдер – австрійська, німецька, французька акторка, яка вражала глядачів аж 58 фільмів від знаменитих режисерів Італії, Великої Британії, Франції та США.

З нагоди її дня народження 23 вересня Google випустив новий дудл.

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Ромі Шнайдер: коли успіхи й трагедії крокують поруч все життя

Перше велике кохання Ромі Шнайдер – мегапопулярний французький актор Ален Делон, з яким вона зіграла у фільмі "Крістіна" 1958 року.

Пара була разом кілька років, але потім у середині 60-х стався важкий розрив, який мало не довів актрису до самогубства. Однак вона витримала.

А у 70-х Ромі Шнайдер зіграла кращі свої ролі та стала однією із найуспішніших європейських актрис того часу. Бувало, за рік виходили чи не 5 фільмів.

За свої ролі у фільмах "Головне – любити" 1975 року і "Проста історія" 1978 Ромі Шнайдер отримала премію "Сезар" за кращу жіночу роль.

А потім все раптово обірвалося. У кінці 70-х покінчив із життям другий чоловік Шнайдер, з яким вона перед цим розлучилася. А у 1981 році трагічно загинув 14 літній син актриси Давид – просто впав з паркана.

Ромі Шнайдер померла 29 травня 1982 у глибокій депресії, за іронією долі її похованням займався саме Ален Делон – більше нікого біля актриси не залишилося.



Новий дудл від Google до дня народження Ромі Шнайдер / Скриншот

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