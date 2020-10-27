27 жовтня – 142 роки від дня народження доктора Стамена Григорова. Цей вчений чимало посприяв створенню вакцини від туберкульозу, а також саме завдяки йому світ дізнався про бактерію, яка робить йогурт корисним. З цієї нагоди пошуковик Google випустив привітальний дудл.

27 жовтня світ відзначає 142 річницю від дня народження болгарського лікаря та мікробіолога доктора Стамена Григорова. Google не міг обійти увагою цю подію, пише 24 канал.

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І для цього є щонайменше дві причини:

Григоров – перший вчений, який виявив бактерію, необхідну для бродіння йогурту.

А також він доклався до створення першої у світі вакцини від туберкульозу.



Стамен Григоров, болгарська марка / Фото pinterest

Хто такий Стамен Григоров: коротка біографія

Стамен Григоров народився 27 жовтня 1878 року в селі Студен-Ізвор на заході Болгарії. Ступінь доктора здобув у медичному університеті у швейцарській Женеві.

У 1904 році Григоров одружився. Саме дружина подарувала йому кілька рецептів цікавих болгарських кулінарних продуктів – зокрема і йогурту.



Героїня болгарських казок Кума Ліса готує йогурт / Фото Google

Вчений зацікавився, чому ж цей продукт такий корисний для здоров'я, Після тисяч розглядів під мікроскопом та експериментів у 1905 році Григоров виявив паличкоподібний мікроорганізм, що викликає бродіння йогурту.

Бактерію згодом назвали Lactobacillus bulgaricus – на честь батьківщини Григорова Болгарії. У рідному селі Григорова Студен-Ізворі сьогодні розташований один із небагатьох у світі музеїв йогурту.



Григоров виявив бактерію, яка робить йогурт корисним / Фото Google

А у 1906 році Григоров детально розповів про механізм використання пеніцилінових грибів проти туберкульозу. Це дослідження він продовжував усе життя, працюючи лікарем та рятуючи тисячі життів.

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