10 грудня 1979 року Вільям Артур Льюїс отримав Нобелівську премію з економіки за свою новаторську роботу. Компанія Google вирішила нагадати про цю подію та про славетного економіста загалом. Тому випустила відповідний дудл (стилізація логотипу пошуковика).

Який вигляд має дудл, присвячений Льюїсу

На картинці зображено усміхненого темношкірого економіста біля дошки з графіками. Також на дошці можна помітити напис Google. Створила цей дудл художниця з Манчестера Камілла Ру. Про це повідомила компанія Google у розділі з дудлами на своєму сайті.

Радимо ознайомитися Її звеличував Пікассо: хто така Катерина Білокур, якій Google присвятив дудл



Дудл, присвячений Вільяму Артуру Льюїсу / Cкриншот

За словами мисткині, Льюїс був історичною постаттю, що надихає. А вразили Каміллу Ру його величезний вплив на розвиток економіки багатьох країн і готовність викладати і ділитися своїми знаннями на благо інших.

Я особливо згадала про його карибські корені та про те, як він допоміг економічному зростанню африканських країн. Мені сподобався той факт, що я зуміла включити яскраві кольори обох культур в дудл, а також пограти з математичними елементами, щоб виділити його роботу як економіста та професора,

– зауважила Камілла Ру.



Ранні концепції та начерки дудла від Камілли Ру / Взято з розділу "Дудли" на сайті Google.com

Водночас у компанії Google підкреслили, що Вільям Артур Льюїс є одним із піонерів в області сучасної економіки розвитку. Робота, за яку він отримав Нобелівську премію, стосується моделювання економічних сил, що впливають на країни, які розвиваються. І це було новаторським підходом у ті часи.

Серед безлічі цінних досягнень Льюїс зробив значний внесок в роботу ООН і поділився своїм досвідом на посаді радника урядів країн Африки, Азії та Карибського басейну. Він також допоміг заснувати Карибський банк розвитку і був його першим президентом,

– додають представники Google.



Спрощена версія дудлу, присвяченого Вільяму Артуру Льюїсу / Cкриншот ​

Але Льюїс був першопроходцем не тільки у своїх дослідженнях. Він також став першим темношкірим викладачем Лондонської школи економіки, першим темношкірим, що зайняв кафедру в британському виші (Манчестерський університет), і першим темношкірим викладачем, який отримав повне професорське звання в Університет Прінстона. Крім того, був першою людиною з темним кольором шкіри, хто отримав Нобелівську премію.

На честь його досягнень протягом усього життя британський уряд посвятив Льюїса в лицарі в 1963 році. Крім того, його портрет помістили на зворотному боці купюри в 100 східно-карибських доларів.

До теми Нобелівська премія з економіки: хто виборов нагороду у 2020 році



100 східно-карибських доларів із Вільямом Артуром Льюїсом / Взято з ресурсу Wikimedia

Які країни можуть побачити цей дудл

Україна,

Греція,

Угорщина,

Литва,

Велика Британія,

Ісландія,

Японія,

Індія,

Перу,

США,

Канада.



Регіони, де відображається дудл, присвячений Вільяму Артуру Льюїсу / Скриншот

Факти з біографії Артура Льюїса

Народився він 23 січня 1915 року в Кастрі. Це столиця карибської острівної держави Сент-Люсія.

У той час ці землі належали Великій Британії

Батьки Льюїса прибули до Сент-Люсії з Антигуа на початку ХХ століття. Батько хлопчика помер, коли Артуру було всього 7, тому матері довелося ростити п'ятьох дітей самій.

У 14 років Артур закінчив місцевий коледж. Щоб продовжити навчання в Англії, заробляв гроші, працюючи клерком.

Приблизно в цей час Льюїс познайомився з майбутнім прем'єр-міністром Тринідад і Тобаго Еріком Вільямсом. Друзями вони залишились упродовж подальшого життя.

Попри проблеми з расовою дискримінацією, в 1932 році він отримав урядову стипендію та відправився вчитися в Лондонську школу економіки.

Її він закінчив у 1937 році та отримав докторський ступінь з економіки промисловості.

Льюїс швидко піднявся кар’єрними сходами, і до 33 років став професором.

Далі почав працювати викладачем у престижних британських вишах. Паралельно з викладацькою та науковою діяльністю, зокрема, брав участь у розробці планів розвитку Гани.

Помер Артур Льюїс у 1991 році. Тоді йому було 76 років. Смерть економіста зустріла у Бриджтауні (Барбадос).

Зверніть увагу 100 років від дня народження Джанні Родарі: хто це й чому Google присвятив йому новий дудл



Пам'ятник серу Вільяму Артуру Льюїсу в його рідному Кастрі / Взято з соцмереж