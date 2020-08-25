Популярні блогери PhoneBaff, відомі своїми тестами смартфонів, вирішили випробувати на міцність флагмани Samsung Galaxy Note20 Ultra та iPhone 11 Pro Max. Одназу скажемо, що смартфон від Samsung продемонстрував хорошу живучість.

Відео з тестами вже доступне на каналі PhoneBaff.

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Як відомо, Galaxy Note20 Ultra став поки єдиним смартфоном на ринку, що отримав покриття захисним склом Gorilla Glass Victus.

Детальніше про тест

Спочатку обидва пристрої кинули з метра висоти на задню поверхню. Тут Note20 Ultra одразу проявився себе краще, ніж iPhone 11 Pro Max.

Дроп-тест Galaxy Note20 Ultra та iPhone 11 Pro Max

А от падіння на кут обидва апарати пережили приблизно однаково. Падіння на лицьову частину знову краще пережила новинка від Samsung. Дисплей iPhone 11 Pro Max вкрився тріщинами.

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Але найбільш вражаючими виявилися результати тесту на 10 послідовних падінь з висоти 1,45 метра. iPhone 11 Pro Max зазнав серйозних пошкоджень. В той же час, Galaxy Note20 Ultra очевидних додаткових ушкоджень не отримав.

Очевидно, що нове скло Gorilla Glass 7 Victus дійсно відчутно краще витримує подібні навантаження.