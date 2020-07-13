У рамках спеціального заходу Huawei та китайський автовиробник BYD оголосили про випуск першого у світі автомобіля під управлінням операційної системи HarmonyOS. Крім того, це ще й перша комерційна модель на базі платформи Huawei HiCar, що є більш просунутим варіантом Android Auto від Google і CarPlay від Apple.

Першим автомобілем під керуванням HarmonyOS став новий BYD Han з підтримкою мереж п'ятого покоління, повідомляє gizmochina.

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Це перший транспортний засіб, в якому використовується платформа Huawei HiCar. На відміну від Android Auto і CarPlay, що надають лише доступ до додатків через мультимедійну консоль авто, нова система дозволяє віддалено через смартфон керувати різними функціями. Наприклад, за допомогою мобільного пристрою можна розблокувати і заблокувати двері, підняти і опустити скло, контролювати клімат і виконувати інші дії.



BYD Han – перша модель під управлінням HarmonyOS

У майбутньому система HiCar буде доступна на більш ніж 120 моделях автомобілів від більш ніж 30 різних автовиробників, включаючи Audi, BYD, GAC і BAIC.

Huawei P40

На честь анонсу BYD Han компанія Huawei також показала спеціальну версію флагманського смартфона P40.



Спеціальна версія смартфона Huawei P40

На його тильній стороні зображений електрокар, а в прошивці встановлено відповідну програму для управління автомобілем. Про інші зміни в устрої не повідомляється. Ціни електрокара і смартфона не оголошені.