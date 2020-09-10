Компанія Huawei випустила перші в світі TWS-навушники з інтелектуальною системою динамічного шумозаглушення. Також Huawei FreeBuds Pro вирізняється мінімалістичним дизайном.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Huawei.

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Що цікавого

Huawei FreeBuds Pro мають функцію визначення положення навушників.

У вітрозахисній конструкції відсутні отвори для звукоприймача, це дає змогу низити шум вітру. Тож користувачам не заважатиме зовнішній шум навіть під час ходьби, бігу або їзди на велосипеді.

Huawei FreeBuds Pro можна вмикати активне шумозаглушення, регулювати гучність, відповідати на дзвінки, а також відтворювати та перемикати пісні.

Навушники підтримують нову функцію Dynamic EQ Adjustment, яка використовує дані із внутрішнього мікрофона, щоб автоматично оптимізувати звук для конкретного типу вуха користувача.

Подвійні мікрофони, розташовані зовні та всередині можуть автоматично перемикаються між трьома режимами шумозаглушення.

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При активному шумозаглушенні заряду акумулятора вистачає на 4,5 години, з вимкненою функцією — на 7 годин без підзарядки в кейсі.

Ціна

Рекомендована вартість Huawei FreeBuds становить 200 євро (6 700 гривень).