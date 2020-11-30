Китайська компанія Huawei, чий мобільний бізнес різко пішов на спад під впливом американських санкцій, готує до випуску новий динамік з інтелектуальним голосовим асистентом.

Нещодавно вийшла смарт-колонка Huawei Sound, що отримала акустичну систему Devialet з чотирма динаміками. Як тепер повідомляють джерела, до випуску готується динамік Sound Pro, пише gizchina.

Цікаво Дуже актуальний девайс: грілка для рук від Xiaomi, що може бути павербанком

Що відомо

Новий пристрій також буде оснащено аудіосистемою Devialet, але її характеристики покращаться. Зокрема, може зрости кількість випромінювачів, завдяки чому пристрій забезпечуватиме ще більш реалістичне звучання.



Нова колонка від Huawei / Фото Huawei

Як і базова версія Huawei Sound, новинка буде обладнана адаптерами бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth. Технологія NFC миттєво підключить смартфон до колонки.

На динаміках Huawei встановлено голосовий асистент Xiaoyi AI. У верхній частині корпусу є сенсорні кнопки управління з підсвічуванням.