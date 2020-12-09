8 грудня компанія Apple несподівано анонсувала свої повнорозмірні навушники AirPods Max. Після цього інший виробник Huawei заявив про істотне зниження на свої навушники Huawei FreeBuds Studio.

Щоправда, знижки стосуються лише ринку Великобританії, повідомляє Gizmochina.

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Нова ціна

Вартість Huawei FreeBuds Studio у Британії становила 300 фунтів стерлінгів (11 400 гривень). та після анонсу AirPods Max знижка склала 70 фунтів стерлінгів.

Зараз Huawei FreeBuds Studio можна придбати за 230 фунтів стерлінгів (8 700 гривень).

Крім того, покупцям обіцяють подарунок – розумний браслет з великим екраном Huawei Watch Fit. Його вартість окремо складає 120 фунтів стерлінгів (4 500 гривень).

Також видання звертає увагу, що навушники Huawei володіють схожими характеристиками, як і новинка AirPods Max. Однак новинка Apple на американському ринку коштує значно більше – 549 доларів (15 407 гривень).

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