Huawei презентувала в Україні свій гнучкий смартфон Huawei Mate Xs. Світовий анонс відбувся значно раніше. Спочатку компанія не планувала випускати новинку для українського ринку, але прислухавшись до запиту українців все ж привезла унікальну новинку.

На онлайн-презентації Huawei Mate Xs побував і 24 канал. Наразі новинку можна попередньо замовити. А офіційний продаж стартує 24 липня.

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Чим цікавий

Вигляд. В першу чергу дизайном. Удосконалений шарнірний механізм зроблений із металу на основі цирконію, що забезпечує згинання смартфона на 180 градусів.

У складеному вигляді Huawei Mate Xs виглядає як звичайний смартфон з діагоналлю 6,6 дюйма. А в розгорнутому він стає 8-дюймовим планшетом. Смартфон оснащено Quad-камер SuperSensing Leica, розташованою вздовж бокової панелі смартфона. Блок складається із 40-мегапіксельної основної камери, 16-мегапіксельної ультраширококутної, 8-мегапіксельної телефотокамери та модуля 3D Depth Sensing.

У складеному вигляді Huawei Mate Xs виглядає як звичайний смартфон / Пресслужба Huawei

До речі, тут є цікава функція Mirror Shooting з підтримкою подвійного екрана. Це дає змогу об’єкту зйомки та фотографу одночасно переглядати зображення.

Технічні характеристики. Huawei Mate Xs працює на базі процесора Huawei Kirin 990 5G. За графіку відповідає 16-ядерний графічний процесор Mali-G76.

Смартфон підтримує багатовіконний режим Multi-Window, який дає змогу одночасно використовувати два додатки. Окрім того, користувачі можуть запустити третій додаток за допомогою функції Floating Window.

У розгорнотому стані Huawei Mate Xs – це вже планшет / Пресслужба Huawei

Інтерфейс тут EMUI 10.0.1 на базі операційної системи Android Open Source Project. Він підтримує функцію Multi-screen Collaboration (Сумісна робота на декількох екранах), яка дає змогу керувати системами декількох пристроїв Huawei з одного дисплея.

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Ціна

Рекомендована вартість Huawei Mate Xs в Україні складає 69 999 гривень.