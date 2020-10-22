Компанія Huawei презентувала нову серію флагманських смартфонів Huawei Mate40. Топова модель Mate40 Pro отримала низку помітних поліпшень у порівнянні з попереднім поколінням. Новинку оснастили свіжим процесором Kirin 9000, зігнутим pOLED-дисплеєм, а також фотосенсором від Sony.

У новій моделі виробник позбувся "чубчика", розмістивши подвійну фронтальну камеру і всі датчики у невеликому вирізі у кутку, повідомляє 4PDA. Смартфон вміє не лише впізнавати власника по обличчю, але також підтримує функцію інтелектуальної активації Always On Display: інформація на вимкненому екрані відображається, тільки якщо на нього дивиться людина.

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Особливості Huawei Mate40 Pro

Дисплей

Смартфон отримав вигнутий з боків 6,76-дюймовий Flex OLED-дисплей з роздільною здатністю 2772х1344 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 90 Гц з можливістю динамічного регулювання в залежності від активного контенту. У звичайному Mate40 встановлений 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю 2376х1080 пікселів з меншим вигином з боків.



Huawei Mate40 Pro отримав pOLED-дисплей розміром 2772х1344 пікселів / Фото 4PDA

Камери

На тильній стороні розмістився цілий блок основної камери з трьома модулями і лазерним автофокусом. Для звичайних фотографій передбачений 50-мегапіксельний 1/1,28-дюймовий RYYB-сенсор Sony IMX700. Для відео і ультраширококутних знімків – 20-мегапіксельний сенсор IMX718 з автофокусом і технологією виправлення дисторсії. А для зйомки на великих відстанях є 12-мегапіксельний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом і оптичною стабілізації зображення.

Звичайний Huawei Mate40 отримав таку ж основну камеру на 50 Мп, але ультраширококутний модуль має роздільну здатність 16 Мп, а телеоб'єктив – 8 Мп і 3-кратне оптичне наближення.

Відеорежим

Під час зйомки відео смартфон автоматично розуміє, від якого джерела потрібно записувати звук, і підсилює його, а всі сторонні заглушує. З'явилася функція відстежування автофокусу, коли камера шляхом наближення і віддалення самостійно утримує об'єкт зйомки в центрі кадру. Фронтальна камера розуміє, коли в кадрі з'являються кілька людей, і автоматично перемикається на ультраширококутну лінзу.



Камера нового Mate40 Pro обіцяє якісні фото та відео / Фото 4PDA

Процесор

Усередині встановлений новітній флагманський процесор Kirin 9000, виконаний по передовому 5-нанометровому техпроцесу. У його склад входить одне надпотужне ядро ​​Cortex-A77, що працює на частоті до 3,13 ГГц, три продуктивних ядра Cortex-A77 з частотою 2,54 ГГц і чотири енергоефективних ядра Cortex-A55 з частотою 2,04 ГГц. За графіку відповідає 24-ядерний відеоприскорювач Mali-G78. Смартфон також отримав 8 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5 і накопичувач на 256 ГБ стандарту UFS 3.1.

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Батарея

За автономність Mate40 Pro відповідає акумулятор ємністю 4400 мАг. Він підтримує швидку дротову зарядку потужністю 66 Вт і 50-ватну бездротову. Крім того, передбачена можливість підзарядки від смартфона інших пристроїв, що підтримують режим безконтактної зарядки: достатньо покласти їх на задню кришку ґаджета.

З інших особливостей новинки варто відзначити наявність стереодинаміків, лінійного вібромотора для більш якісної тактильної віддачі, подекранного сканера відбитків і захисту від води за стандартом IP68.