Компанія Huawei презентувала в Україні нову серію доступних ноутбуків Huawei MateBook D. Вони отримали оригінальний дизайн, легкий корпус та високу продуктивність.

24 канал також стежив за презентацією, тож розповімо про цікаві фішки новинки.

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Дизайн

Пристрої вирізняються розмірами – 14 і 15,6 дюймів у діагоналі. Дисплей Huawei MateBook D 14 обрамлений трьома ультравузькими рамками товщиною усього 4,8 мм, а Huawei MateBook D 15 — товщиною 5,3 мм. Співвідношення екрана до корпуса складає 84% (Huawei MateBook D 14) і 87% (Huawei MateBook D 15). Легкі ноутбуки мають витончений дизайн.

Обидві моделі отримали антивідблисковий IPS-екран та співвідношення сторін 16:9 і роздільною здатністю Full HD. Максимальний кут розкриття – 178 градусів.

Продуктивність

Huawei MateBook D 14 і Huawei MateBook D 15 оснащені 12-нм мобільним процесором AMD Ryzen 5 3500U. Вбудований графічний процесор тут –AMD Radeon Vega 8.

Важливо, що ноутбуки оснащені ефективною системою охолодження — вентилятор Huawei Shark Fin. Huawei Shark Fin Fan 2.0 оптимізує повітряний потік для швидкого охолодження та високої продуктивності ноутбука.

Huawei MateBook D 14 також забезпечує тривалий час автономної роботи – до 9,5 год відтворення відео.

Ще одна цікава фішка – розміщення фронтальної камери. Її розмістили у клавіатурі, тож за потребою камеру можна вивести або заховати. До речі, тут є сканер відбитків пальців – його розмістили на кнопці для увімкнення.

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Нова серія Huawei MateBook D підтримує функцію Huawei Share. Це дає змогу ноутбуку та смартфону ділити один дисплей, на якому користувачі можуть перетягувати файли з одного користувацького інтерфейсу в інший та переглядати контент смартфона безпосередньо на ноутбуці.

Ціна

Обидві моделі надійдуть у продаж 14 серпня. Два ноутбуки будуть представлені у кольорі Space Grey (сірий).

Рекомендована ціна на Huawei MateBook D 15 (8ГБ+256ГБ) – 15 999 гривень.

Вартість Huawei MateBook D 14 (8ГБ+512ГБ) коштуватиме 17 999 гривень.

При цьому при покупці ноутбуків з 14 до 30 серпня користувач отримає бездротові навушники Freebuds 3i у подарунок.