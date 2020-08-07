Компанія Huawei провела в Україні онлайн-презентацію та показала низку нових продуктів. Найбільше уваги привертає новий флагманський ноутбук Huawei MateBook X Pro з оригінальним дизайном.

У презентації брав участь і 24 канал, ми теж стежили за новинками в онлайн-режимі.

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Дизайн

Ноутбук отримав 13,9-дюймову LTPS-панель. Він підтримує роздільну здатність до 3K (3000x2000) і 100% колірної гами sRGB. Дисплей підтримує 10-точковий мультитач та скріншот за допомогою жесту.

MateBook X Pro доступний у кольорах Space Grey та Emerald Green (Смарагдово-зелений). Це дуже компактний пристрій – товщина флагмана 14,6 мм і вага 1,33 кг.

Він отримав дуже тонкі рамки, тож співвідношення екрана до корпусу становить 91%2. Ще одне свіже рішення – нетрадиційне співвідношення сторін екрана — 3:2. В компанії кажуть, що він набагато зручніший і в роботі з офісними програмами, і під час створення контенту.

Продуктивність

Huawei MateBook X Pro працює на базі процесорів Intel Core i7-10510U та i5-10210U 10-го покоління. Пристрій оснащений NVIDIA GeForce MX250 з 2 ГБ пам’яті.

У ноутбуці встановлено інтелектуальну систему, яка динамічно переключається між активним і пасивним режимами для ефективного та безшумного охолодження.

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Два вентилятори Huawei Shark Fin Fans 2.0 працюють ще ефективніше. У новому MateBook X Pro також впроваджено інтелектуальний моніторинг температури системи в режимі реального часу.

Новий MateBook X Pro оснащено потужною батареєю 56 Вт⋅год, що забезпечить до 13 годин роботи без підзарядки. Модель оснащено портативним адаптером Type-C, тож не потрібно брати з собою декілька зарядних пристроїв.

Цікава функція Multi-screen Collaboration забезпечує безперебійну спільну роботу ноутбука і смартфона. Ця функція дає змогу виводити зображення з екрана смартфона безпосередньо на ультрабук, а також запускати додатки та передавати файли між пристроями, просто перетягуючи їх.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro / Пресслужба Huawei

У MateBook X Pro отримав оригінальне рішення щодо камери – її розмістили в клавіатурі, та потребою її можна висунути або сховати. Також тут є сканер відбитків пальців.

Ціна

Huawei MateBook X Pro оцінили у 50 тисяч гривень. Старт продажів – 14 серпня.