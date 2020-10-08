Huawei MatePad T10 i MatePad T10s: в Україні анонсували недорогі, компактні планшети
Компанія Huawei провела в Україні презентацію та аносувала низку нових продуктів. Серед них і нові планшети Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s. Вони вирізняються невеликими розмірами та вагою, а аткож доступною вартістю.
За презентацією стежив 24 канал, тож далі розповімо найцікавіше про новинки.
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Дизайн
Обидва планшети отримали тонкі та легкі корпуси із заокругленими краями. Вага планшетів – 450 грамів. При цьому MatePad T10s має металевий корпус і підсилені краї для додаткової стійкості до ударів. А модель MatePad T10 отримав металеву задню кришку корпусу.
Huawei MediaPad T10 оснащений HD-екраном з діагоналлю 9,7 дюйма і співвідношенням сторін 16:10. Тут є два великі динаміки, що забезпечують високу якість звуку.
Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s отримали легкі і міцні корпуси / Фото пресслужба Huawei
Модель Huawei MatePad T10s отримала 10,1-дюймовий Full HD IPS-екран з роздільною здатністю 1920Х1200. Тут передбачена фірмова технологія покращення зображення Huawei ClariVu, що оптимізує передачу кольорів, їхню яскравість і насиченість.
MatePad T10s також отримав два високоамплітудні динаміки від Harman Kardon.
Продуктивність
Обидві новинки працюють на базі 8-ядерного процесора Kirin 710A у поєднанні з фірмовим інтерфейсом EMUI 10.1. Обидва планшети оснащені батареєю ємністю 5100 мАг.
Корисні фішки
В них передбачено APP Multiplier-режим, який дає змогу розділити екран на дві частини і відкрити на них два різних вікна одного додатка.
Ще одна цікава функція – Huawei Share. Вона дає змогу одним дотиком підключити планшет до інших приладів Huawei і переслати фото та відео зі швидкістю до 150 МБіт/сек.
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Обидві новинки отримали функцію захисту очей Eye Comfort, сертифікований TÜV Rheinland. Він зменшує шкідливе ультрафіолетове випромінювання та навантаження на очі при тривалому використанні планшета.
Також передбачений дитячий режим – Kids Corner – призначений для навчання і розваг із розширеними налаштуваннями батьківського контролю.
Ціни
Нові Huawei MatePad T10 i Huawei MatePad T10s надійдуть у продаж вже 12 жовтня.
- Рекомендована вартість Huawei MatePad T10 – 4 799 гривень.
- Huawei MatePad T10s можна буде купити за 5 999 гривень.