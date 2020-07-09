Велика Британія може припинити використання обладнання Huawei в своїй мережі 5G вже в цьому році. Підставою для цього названі проблеми з безпекою.

Видання The Guardian зазначає, що прем'єр-міністр Борис Джонсон (Boris Johnson) має намір внести істотні зміни в політику держави із зазначеного питання після того, як Центр урядового зв'язку переглянув ризики, пов'язані з китайською компанією.

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Передбачається, що у звіті GCHQ для Джонсона сказано, що санкції США щодо Huawei змусять китайську компанію використовувати "ненадійні" технології.

Раніше Велика Британія біла лояльнішою до Huawei і прийняла рішення надати Huawei обмежену роль в британській мережі 5G. Саме цей крок викликав напруженість у відносинах між Лондоном і Вашингтоном в останні кілька місяців.

Huawei "забанили" у США

Минулого тижня Федеральна комісія із зв'язку США випустила прес-реліз, в якому оголосила Huawei Technologies Company (Huawei) і ZTE Corporation (ZTE) та їх дочірні підприємства загрозами національній безпеці. Відтепер американським компаніям заборонено купувати обладнання Huawei та ZTE.

Федеральна комісія зазначає, що обидві компанії мають тісні зв'язки з Комуністичною партією та військовим апаратом Китаю. Крім того ці компанії підкоряються китайському законодавству, а це може зобов'язати їх співпрацювати з розвідувальними службами країни.

Заборона на співпрацю з Huawei і ZTE комісія із зв'язку виписала ще у листопаді 2019 року. Весь цей час тривало розслідування. Тепер же відомство остаточно висловило свою позицію.