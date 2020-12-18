Китайська компанія Huawei провела конференцію розробників та представила роботу бета-версії операційної системи HarmonyOS 2.0. Також виробник назвав перший смартфон, що працюватиме на базі цієї ОС.

Загалом, у компанії планують, що незабаром HarmonyOS 2.0 в замінить Android на їхніх смартфонах, сказано на huaweicentral.com.

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Що за смартфон

Під час конференції виробник назвав перший смартфон Huawei, який буде управлятися Harmony OS 2.0. Це буде модель Huawei P50. Встановлену з коробки HarmonyOS отримає вся відповідна лінійка.

Huawei має представити новинку у першому кварталі 2021 року.

Про майбутню новинку Huawei P50 наразі відомо небагато. За чутками, новинка отримає камери з рідинними лінзами, завдяки чому має відбуватися дуже швидкий фокус.

У Huawei також відзначити, що в наступному році HarmonyOS буде встановлена ​​на більш 100 мільйонів гаджетів. На власну ОС повинні перевести і вже випущені девайси.

Нагадаємо, Huawei довелось шукати заміну Android після того, як США запровадила санкції. Через чорний список американські компанії можуть співпрацювати з кита2ським виробником лише після того, як отримає спеціальний дозвіл.