Huawei оголосила дату анонса HarmonyOS 2.0 і EMUI 11
Паралельно з розвитком Android-оболонки EMUI 11 компанія Huawei активно працює над наступною версією власної операційної системи HarmonyOS. Представники вендора пообіцяли користувачам реалізувати низку корисних функцій і оригінальних технологій для кожної платформи, і вже назвали дату презентації обох програмних новинок.
Офіційний тизер з анонсом майбутнього заходу вендор опублікував в соціальній мережі Weibo, повідомляє Gizchina.
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За заявою представників бренду, в 2020 році основний акцент в мобільному сегменті зроблений на підтримку 5G-мереж і технологій штучного інтелекту.
Якою буде ОС від Huawei
Компанія відзначила, що HarmonyOS дозволить "стерти межу між різними платформами". Операційна система буде позиціонуватися як універсальне рішення для персональних комп'ютерів, розумних годинників і наіть автомобілів.
В ході презентації, яка пройде з 10 по 12 жовтня 2020 року, Huawei також планує представити нову версію мобільних екосистеми HMS, що охоплює відразу сім ключових галузей: додатки, графіку, медіа, штучний інтелект, безпеку, систему і розумні термінали.