Паралельно з розвитком Android-оболонки EMUI 11 компанія Huawei активно працює над наступною версією власної операційної системи HarmonyOS. Представники вендора пообіцяли користувачам реалізувати низку корисних функцій і оригінальних технологій для кожної платформи, і вже назвали дату презентації обох програмних новинок.

Офіційний тизер з анонсом майбутнього заходу вендор опублікував в соціальній мережі Weibo, повідомляє Gizchina.

Цікаво Huawei і BYD представили перший у світі автомобіль під керуванням HarmonyOS

За заявою представників бренду, в 2020 році основний акцент в мобільному сегменті зроблений на підтримку 5G-мереж і технологій штучного інтелекту.



Тизер Huawei

Якою буде ОС від Huawei

Компанія відзначила, що HarmonyOS дозволить "стерти межу між різними платформами". Операційна система буде позиціонуватися як універсальне рішення для персональних комп'ютерів, розумних годинників і наіть автомобілів.

В ході презентації, яка пройде з 10 по 12 жовтня 2020 року, Huawei також планує представити нову версію мобільних екосистеми HMS, що охоплює відразу сім ключових галузей: додатки, графіку, медіа, штучний інтелект, безпеку, систему і розумні термінали.