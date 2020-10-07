Підрозділ Huawei Consumer Business Group (BG) провів онлайн-презентацію та показали кілька цікавих продуктів. Серед них і новий смартфон середнього рівня Huawei P smart 2021.

За презентацією стежив і 24 канал, тож можемо розповісти про усі цікаві фішки новинки.

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Дизайн

Huawei P smart 2021 отримав 6,67-дюймовий дисплей Full HD з роздільною здатністю 2400x1080. Смартфон отримав дещо видовжену форму, що підвищує її ергономіку. Сканер відбитків розмістили на бічній панелі – одне із найкомфортніших розташувань. також виробник заявляє про надшвидку спрацьовування сканера – 0,3 с.

Автономність

Батарею можна вважати вагомою перевагою Huawei P smart 2021. Пристрій оснащений акумулятором. ємністю 5 000 мАг. Виробник гарантує до 35 годин перегляду відео.

Більше того, тут передбачено технологією швидкої зарядки Huawei SuperCharge потужністю 22,5 Вт. Це забезпечує швидку підзарядку смартфона – 10 хвилин підзарядки смартфон здатен пропрацювати до двох годин.

Камери

Камери теж можна вважати перевагою цього смартфона, адже всім відомо, що Huawei віє створювати камерофони.

головний модуль камери має роздільну здатність 48 Мп.

ультраширококутний з роздільною здатністю 8 Мп та кутом огляду 120 градусів

2-мегапіксельний датчик для портретних фото

2-мегапіксельний для макрозйомки.

Huawei P smart 2021 отримав функцію нічної фотозйомки. Можливість багатокадрового шумозаглушення дає змогу робити чіткі фотографії з меншим рівнем шуму навіть у дуже темних умовах.

Новий середнячок Huawei P smart 2021 / Фото пресслужба Huawei

Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Вона також підтримує функцію б’ютифікації на основі штучного інтелекту.

Продуктивність

Huawei P smart 2021 працює на базі фірмового процесора Kirin 710A у парі з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Смартфон працює під управлінням інтерфейсу EMUI 10.1 на базі Android.

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Ціна

Huawei P smart 2021 можна буде замовити в Україні у трьох кольорах:

Зелений (Crush Green),

Золотистий (Blush Gold),

Чорний (Midnight Black).

Він надійде у продаж 9 жовтня за рекомендованою вартістю 6 499 гривень.

При цьому, якщо замовити смартфон з 9 до 18 жовтня, то можна у подарунок отримати бездротові навушники Huawei Freebuds 3i.