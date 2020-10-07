Huawei P smart 2021: в Україні презентували новий смартфон-середнячок
Підрозділ Huawei Consumer Business Group (BG) провів онлайн-презентацію та показали кілька цікавих продуктів. Серед них і новий смартфон середнього рівня Huawei P smart 2021.
За презентацією стежив і 24 канал, тож можемо розповісти про усі цікаві фішки новинки.
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Дизайн
Huawei P smart 2021 отримав 6,67-дюймовий дисплей Full HD з роздільною здатністю 2400x1080. Смартфон отримав дещо видовжену форму, що підвищує її ергономіку. Сканер відбитків розмістили на бічній панелі – одне із найкомфортніших розташувань. також виробник заявляє про надшвидку спрацьовування сканера – 0,3 с.
Автономність
Батарею можна вважати вагомою перевагою Huawei P smart 2021. Пристрій оснащений акумулятором. ємністю 5 000 мАг. Виробник гарантує до 35 годин перегляду відео.
Більше того, тут передбачено технологією швидкої зарядки Huawei SuperCharge потужністю 22,5 Вт. Це забезпечує швидку підзарядку смартфона – 10 хвилин підзарядки смартфон здатен пропрацювати до двох годин.
Камери
Камери теж можна вважати перевагою цього смартфона, адже всім відомо, що Huawei віє створювати камерофони.
- головний модуль камери має роздільну здатність 48 Мп.
- ультраширококутний з роздільною здатністю 8 Мп та кутом огляду 120 градусів
- 2-мегапіксельний датчик для портретних фото
- 2-мегапіксельний для макрозйомки.
Huawei P smart 2021 отримав функцію нічної фотозйомки. Можливість багатокадрового шумозаглушення дає змогу робити чіткі фотографії з меншим рівнем шуму навіть у дуже темних умовах.
Новий середнячок Huawei P smart 2021 / Фото пресслужба Huawei
Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Вона також підтримує функцію б’ютифікації на основі штучного інтелекту.
Продуктивність
Huawei P smart 2021 працює на базі фірмового процесора Kirin 710A у парі з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Смартфон працює під управлінням інтерфейсу EMUI 10.1 на базі Android.
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Ціна
Huawei P smart 2021 можна буде замовити в Україні у трьох кольорах:
- Зелений (Crush Green),
- Золотистий (Blush Gold),
- Чорний (Midnight Black).
Він надійде у продаж 9 жовтня за рекомендованою вартістю 6 499 гривень.
При цьому, якщо замовити смартфон з 9 до 18 жовтня, то можна у подарунок отримати бездротові навушники Huawei Freebuds 3i.