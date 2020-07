Для онлайн-геймінгу без переривань необхідний смартфон із високою продуктивністю. Huawei P40 lite відповідає цій вимозі, коштуючи при цьому набагато дешевше за флагмани. Він оснащений процесором Kirin 810, що забезпечує стабільну і високу частоту кадрів у найвимогливіших іграх, а також оптимізує графіку. Жодних перешкод для тривалого геймплею.

Процесор Kirin 810 і підтримка Kirin Gaming+

Huawei P40 lite працює на процесорі Kirin 810, що побудований за 7-нм техпроцесом. Він оптимізує енергоефективність, а також зменшує енергоспоживання і нагрівання пристрою. Порівняно із Qualcomm Snapdragon 730 продуктивність одноядерного і багатоядерного центрального процесора збільшена на 11% і 13% відповідно. Графічний процесор використовує Mali G52. Його продуктивність на 15% вища порівняно із Snapdragon 730.



Процесор Kirin 810

У Huawei P40 lite також реалізовано технологію обробки графіки Kirin Gaming+. Вона покращує ефективність оперативної пам’яті, центрального і графічного процесорів для поліпшення графічної роздільної здатності і стабільності.Розробники ігор надають доступ до опції "збалансованої" якості графіки, щоб користувачі могли насолоджуватися ігровим процесом. Проте за таких умов налаштування гравцям, наприклад, важко розгледіти ворогів, які ховаються у траві.

Kirin Gaming+ дозволяє користувачам змінити налаштування із "Збалансованого" на "HD" та покращити якість гри. Крім того, вони можуть застосувати опції "AA" ("Згладжування") і "Shadow" ("Тінь"), щоб розгледіти будь-який транспортний засіб вдалині або супротивника, який заховався.

Технологія GPU Turbo

Huawei P40 lite підтримує GPU Turbo — технологію обробки графіки нового покоління. Вона вже підтримує щонайменше 30 найпопулярніших ігор.

Гравці отримають високу частоту кадрів і плавний геймплей. Під час гри із п’ятьма гравцями GPU Turbo забезпечує швидкий відгук, покращуючи точність пострілів снайпера. GPU Turbo також на 10% зменшує енергоспоживання, подовжуючи термін роботи акумулятора смартфона для тривалого ігрового процесу.

Акумулятор та надшвидка зарядка

Huawei P40 lite оснащений акумулятором великої ємності у 4 200 мА*год, завдяки чому заряду смартфона вистачає на цілий день.



Huawei P40 lite

Важливо, що Huawei P40 lite підтримує технологію надшвидкої зарядки Huawei SuperCharge 40 Вт. Вона заряджає смартфон на 70% усього за 30 хвилин.Так, ви можете одночасно грати у ігри та заряджати смартфон без шкоди для продуктивності гаджета.

Фірмовий магазин додатків Huawei AppGallery

Huawei AppGallery є основним магазином додатків для Huawei P40 lite. AppGallery входить у ТОП-3 найпопулярніших глобальних магазинів додатків та охоплює 170 країн світу і аудиторію у понад 400 млн користувачів у всьому світі.

Зараз у AppGallery близько 400 українських додатків, глобально в магазині доступно близько 60 тисяч додатків, серед них – Booking.com, Deezer, TikTok, Likee, Snapchat, Viber, Telegram, Here We Go. Також користувачам доступні топові українські додатки – Дія, Нова Пошта, Monobank, Приват 24, Portmone, Megogo, prom.ua, Rozetka, EasyWay і ін. Серед популярних ігор – World of Tanks Blitz, Lords Mobile, Asphalt 9, AFK Arena, Game of Thrones Beyond the Wall. Додатки, яких немає в AppGallery, можна знайти через пошуковий додаток MoreApps або через рядок пошуку (Petal Search) на головному екрані смартфона. У ІІІ кварталі 2020 р. Huawei разом з українським EasyPay представить NFC-платежі. Детальніше про платформу можна дізнатися за посиланням.

Ви не будете розчаровані, придбавши Huawei P40 lite. Адже він забезпечить вам плавну і високу частоту кадрів, тривалу роботу акумулятора і швидку зарядку. Все, щоб бути завжди включеним у гру.

Шукайте смартфон Huawei P40 lite за рекомендованою ціною від 7 999 грн.