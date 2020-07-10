Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні незабаром запустить послугу безконтактної оплати за допомогою NFC на своїх смартфонах. Партнером із запуску виступить українська фінансово-технологічна компанія EasyPay.

Як повідомляє 24 канал, Huawei оголосила про запуск безконтактних платежів на всіх своїх смартфонах в Україні ще у травні. Старт проєкту запланований на ІІІ квартал 2020 року.

Не пропустіть Huawei Mate Xs: гнучкий смартфон надійшов у продаж в Україні: ціна

Huawei Pay

Проєкт є самостійним рішенням від EasyPay на основі технології NFC та буде представлений під брендом EasyPay. Варто зазначити, що технологічно проєкт буде незалежним від комерційних банків.

У рамках стратегічного партнерства компаній Huawei та EasyPay послуга NFC-платежів буде спершу представлена ексклюзивно на смартфонах Huawei.

"Партнерство із Huawei — надзвичайно важливий крок не лише для EasyPay, але й для всього фінтех-ринку України. Це визнання нашого потенціалу, інновацій та революційних технологічних рішень... Синергія із Huawei, лідером мобільної індустрії, дозволить нам зробити це швидко та ефективно", – зазначив Олексій Авраменко, СЕО та засновник компанії EasyPay.

Чому Huawei вводить NFC-оплату

Річ у тім, що нові телефони Huawei працюють на базі зервісів компанії в той час, як інші Android-смартфони використовують сервіси Google. Відтак Huawei змушена була створити власну систему платежів через NFC. В Україні її партнером стала фінансово-технологічна компанія EasyPay.