На конференції для розробників Huawei Developer Conference 2020 компанія Huawei презентувала оновлення фірмової оболонки EMUI. Одинадцята версія містить безліч нових функцій і поліпшень.

Дизайн

Користувачі смартфонів під управлінням EMUI 11 можуть налаштувати режим Always On Display, вибравши з декількох оформлень та відредагувавши анімовані елементи. Можна завантажити на екран і власному зображення або GIF, повідомляє 24 канал.

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Зміни торкнулися і стандартного додатку "Галерея". Розробники винесли пошуковий рядок з іконки, додали новий жест для перемикання між режимами перегляду "Місяць" та "День", налаштували сортування фотографій у вкладці "Альбоми" і оптимізували рушій анімації.

Ще EMUI 11 навчилася синхронізувати вібрацію пристрої зі звуком рінгтона, а також відображати анімовані значки Live Icons в різних елементах системи і стандартних додатках.

Особливу увагу приділили анімаціям: Huawei провела дослідження, в якому відстежувала рух очей користувачів при взаємодії зі смартфоном. На основі цього компанія розробила нову анімацію переходу.

Функції

Функція Smart Multi-Window дозволяє налаштовувати розмір плаваючих вікон додатків і згортати їх, коли вони не використовуються. Всі приховані програми відображаються в спеціальній бічній панелі. На Huawei Mate X і планшетах компанії дозволяється відкривати кілька вікон одночасно.

Multi-Screen Collaboration 3.0 тепер реалізує стрімінг на підключений комп'ютер до трьох мобільних додатків одночасно, приймати з ПК дзвінки, а також використовувати смартфон як сканер документів.



Користувач зможе виводити на екран комп'ютера додатки

Оновлення зачіпає фірмовий додаток для відеодзвінків MeeTime і голосового помічника Celia: Huawei внесла незначні поліпшення в їх роботу.

Конфіденційність

У рядку стану системи відтепер відображається значок, коли будь-який з додатків використовує камеру, мікрофон або GPS пристрою. З'явилася і функція запобігання доступу до мікрофону і камери для фонових додатків.

З'явився новий варіант доступу додатків до ресурсів смартфона: крім видачі повного дозволу і дозволу тільки при активній роботі додатка, користувач може видати санкцію на доступ тільки на один раз. Така ж фішка є у стоковому Android 11.

"Галерея" в EMUI 11 вміє видаляти метадані EXIF ​​з фотографій і містить прихований альбом для зберігання приватних зображень. Приховані замітки можна зберігати і в додатку Huawei Notes.

Доступність

З 10 вересня Huawei запускає відкрите бета-тестування EMUI 11 для 10 моделей пристроїв, включаючи Huawei P40, Mate 30 і MatePad Pro. Повний список смартфонів і планшетів, які отримають оновлення до останньої версії оболонки, поки не розкривається.