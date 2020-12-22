Китайська компанія Huawei офіційно презентувала свої нові смарт-телевізори лінійки Smart Screen S. Це моделі S-серії з діагоналями 55, 65 та 75 дюймів, а також серія Smart Screen S Pro з розмірами діагоналі 65 та 75 дюймів.

Усі моделі лінійки отримали роздільну здатність 4K, 92% охопленні колірного простору DCI-P3, повідомляє Gizmochina. До теми Samsung випустила перший MicroLED-телевізор за 156 тисяч доларів Що ще відомо Більшість моделей отримали частоту оновлення 120 Гц. Винятком став лише 55-дюймовий Smart Screen S, який буде доступний у версії з частотою оновлення зображення 60 Гц. Телевізори Huawei Smart Screen S / Фото gizmochina.com Всі телевізори мають по 3 ГБ оперативної пам'яті, процесор Honghu 818, 4 динаміки сумарною потужністю 40 Вт. Телевізори працюють на базі операційної системи HarmonyOS 2.0. До речі, 75-дюймова модель Smart Screen S Pro оснащена 13-мегапіксельною камерою, а також 32 ГБ вбудованого сховища. Цікаво Бренд Nokia випустив одразу 7 смарт-телевізорів: характеристики і ціни Телевізори серії Smart Screen S отримали 16 ГБ вбудованої пам'яті. Ціни Нові телевізори доступні за такою рекомендованою вартістю:

Smart Screen S 55 (60 Гц) – 505 доларів (14 100 гривень);

Smart Screen S 55 (120 Гц) – 565 доларів (15 800 гривень);

Smart Screen S 65 – 765 доларів (21 400 гривень);

Smart Screen S 75 – 1070 доларів (30 тисяч гривень);

Smart Screen S Pro 65 – 870 доларів (24 400 гривень);

Smart Screen S Pro 75 – 1220 доларів (34 100 гривень).