Компанія Huawei представила корисний побутовий прилад – настільну лампу Smart Select Darren Smart Desk Lamp 2i. Крім оригінального дизайну, новинка може похвалитися плавним регулюванням яскравості, низьким рівнем випромінювання синього світла і можливістю дистанційного керування зі смартфона.

Особливості ґаджета

У світильнику використовуються світлодіодні лампи з високим індексом передачі кольору Ra>95. При цьому їх колірна температура відповідає стандарту 4000K, знижуючи рівень синього спектра, що викликає стомлюваність очей, а за рахунок використання постійного струму лампа забезпечує освітлення без мерехтіння, повідомляє Gizmochina.

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Можливості лампи

За допомогою сенсорного дисплея можна виставити один з трьох режимів яскравості, а через додаток Huawei Smart Life доступно плавне регулювання від 1 до 100%. Крім того, новинка оснащена функцією нічника з м'яким теплим світлом, яка включається натисненням однієї кнопки.



Лампа Smart Select Darren Smart Desk Lamp 2i від Huawei

Керувати новинкою можна як зі смартфона, так і за допомогою розумного екрану або колонки Huawei.

Ціна

Смарт-лампа вже надійшла в продаж у Китаї за ціною 15 доларів (≈419 гривень).