Компанія Huawei разом з виробником преміальних окулярів Gentle Monster розробила нові смарт-окуляри Huawei Gentle Monster Eyewear II. Цінник приємно дивує.

Компанія Huawei представила смарт-окуляри нового покоління Huawei Gentle Monster Eyewear II, повідомляється на сайті продукту. У них поєднали передові технології Huawei з дизайном преміум-бренду сонцезахисних окулярів Gentle Monster.

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Що відомо про новинку

Окуляри Huawei Eyewear II отримали систему інтуїтивного управління жестами. Для з'єднання зі смартфоном потрібно торкнутися лівої дужки. Голосовий помічник викликається подвійним дотиком по лівій дужці. Також окуляри підтримують свайпи — щоб переключитися на наступну або попередню композицію, збільшити або зменшити гучність, досить провести пальцем по дужках, не дістаючи при цьому смартфон.

Широкоамплітудний динамік напіввідкритого типу забезпечує стереозвучання. На дужках розташували спеціальні звукові канали, які запобігають розсіюванню звуку. Завдяки технології адаптивної гучності окуляри можуть автоматично знижувати потужність звуку в залежності від вашого оточення.



Huawei Eyewear II забезпечують стереозвук / фото Huawei ​

Незважаючи на велику кількість технологій, що містяться в новому пристрої, окуляри компактні. Дужки виготовлені з титану і пластику, що забезпечує міцність при малій вазі. Петлі кріплення дужок виконані з еластичного титанового матеріалу. У порівнянні з першим поколінням, вигин дужки Eyewear II збільшений з 12° до 20° для кращого прилягання.



Huawei Gentle Monster Eyewear II / фото Huawei

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За допомогою інтелектуальних алгоритмів датчики визначають, коли користувач одягає і знімає окуляри. Відповідно до цих дій окуляри виконують відповідні сценарії — наприклад, ставлять на паузу музику, або знову її запускають. Якщо відкласти окуляри, а потім знову надіти їх, на екрані смартфона з'явиться інформація про стан заряду акумулятора. Одразу ж можна перейти до налаштувань пристрою, щоб отримати детальні дані.

Акумулятор Eyewear II дозволяє працювати без підзарядки в режимі відтворення музики до 5 годин. Присутня як дротова, так і бездротова зарядка.

Ціна та коли чекати

Huawei gentle Monster Eyewear II надійдуть у продаж з жовтня, в Європі вартість окулярів складе від 299 євро, що становить трохи більше 10 000 гривень. Чи будуть вони поставлятися в Україну, невідомо.