На початку серпня цього року глава споживчого підрозділу Huawei розповів, що у компанії закінчуються процесори Kirin для смартфонів. Починаючи з 15 вересня 2020 року Huawei взагалі припинить виробництво цієї лінійки процесорів.

У компанії пояснили, що це велика втрата для Huawei, яка безпосередньо пов'язана з американськими санкціями. Фактично, очікуваний у вересні смартфон Huawei Mate 40 стане останньою розробкою компанії на базі процесора Kirin, доступною для користувачів.

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В усьому винні санкції

Раніше у травні 2020 року США ввели заборону на доступ Huawei до напівпровідникової продукції, якщо в них використовується американське обладнання або програмне забезпечення. Введення обмежувальних заходів пояснювалося підозрами у зв'язку Huawei зі службами держбезпеки Китаю. В результаті партнерство з Huawei розірвали лідери IT-індустрії, включаючи Intel, Qualcomm, Google і Western Digital.

Під дію обмежень США потрапили також компанія HiSilicon – це підрозділ Huawei Technologies, що займається розробкою процесорів Kirin з використанням ПЗ американських компаній і тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), яка виробляє процесори Kirin для Huawei. TSMC довелося призупинити виконання замовлень для Huawei. Прийняті до введення санкцій замовлення на чіпи для виробництва процесорів Kirin тайванська компанія повинна відвантажити до 14 вересня цього року.

Qualcomm на стороні Huawei

У ситуацію з поставками процесорів для Huawei намагається втрутитися Qualcomm. Компанія просить дозволу в уряду США на відновлення співпраці з Huawei. Qualcomm уточнила, що в іншому випадку Huawei буде використовувати виробничі потужності MediaTek і Samsung в ролі постачальників процесорів для своїх нових моделей смартфонів. Через це може статися "швидка зміна частки ринку 5G-мікросхем", а американські компанії тоді виявляться у програшному становищі щодо своїх конкурентів.