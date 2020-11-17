Після того як у Huawei офіційно підтвердили інформацію про продаж свого бренду Honor, у власників смартфонів виникло питання – а чого їм чекати. Тож в Honor теж зробили заяву та прояснили ситуацію.

Як наголосили в компанії, зміни в керівництві не повинні торкнутися клієнтів чи майбутніх покупців продуктів бренду, передає Gizchina.

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В бренді наголошують, що вони й надалі будуть обслуговуватися за гарантією. При цьому в компанії залишаються провідні топ-менеджери, а президент Honor Чжао Мін займе пост головного виконавчого директора.

Також в бренді наголошують, що післяпродажне обслуговування, гарантійний ремонт і оригінальні послуги будуть доступні для користувачів без будь-яких змін.

Китайська компанія Huawei підтвердила чутки про продаж бренду Honor. Згідно з умовами угоди, основним власником стала компанія Shenzhen Zhixin New Information Technology, яка отримала 98,6% акцій. Поява інформації про продаж Honor викликало занепокоєння у власників пристроїв китайського виробника, але компанія швидко всіх заспокоїла.

Усі профілі також продовжать роботу, також будуть виходити поновлення фірмового програмного забезпечення Magic UI.

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Сервіси Google

А це може стати приємним бонусом. Адже Huawei не буде володіти акціями Honor. Тож є ймовірність, що смартфони Honor будуть виходити із попередньо встановленими сервісами Google.