Нещодавно експерти повідомили, що за підсумками квітня китайський виробник Huawei вперше очолив ринок смартфонів. Це було дуже неочікувано, адже компанія переживає не найкращі часи через санкції США.

Нові дані показують, китайський виробник зумів утримати лідерство і в травні, передає The Elec.

До теми Несподівано: лідер на ринку смартфонів змінився

Щоправда, у травні розрив між виробниками зменшився: 19,7% ринку займає Huawei. Тим часом частка Samsung складає 19,6%.

Хто ще у рейтингу

Третє місце й далі займає Apple з часткою ринку 13%. Три інші китайські виробники Oppo, Xiaomi і Vivo займають приблизно по 8% ринку.

Загалом за місяць в світі було реалізовано 81,97 мільйонів ​​смартфонів. Це значно вищий показник, ніж у квітні – 69,37 мільйонів пристроїв.

Рейтинг виробників смартфонів / thelec.net

​До речі, у квітні частка ринку Huawei становила 21,4%, проти 19,1% у Samsung.

Як стверджує джерело, Samsung вдалось скоротити розрив з Huawei завдяки зростанню продажів в США. Якщо тенденція збережеться, то вже у червні Samsung може повернутись на першу сходинку.