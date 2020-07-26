Здавалось би, чим більше мегапікселів у камері, тим краще. Принаймні, таким принципом користуються чимало виробників смартфонів. Однак, гендиректор Huawei зі споживчому бізнесу Юй Чендун розкритикував цю ідею.

За його словами, їхня компанія не поспішає оснащувати свої флагмани трендовими камерами, gizchina.com.

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У чому річ

Юй Чендун пояснив, що висока роздільна здатність матриці і навіть використання технологій об'єднання пікселів не роблять істотного впливу на якість мобільного зйомки.

"Якість знімків залежить не від кількості пікселів, а є результатом системної роботи, що включає взаємодію апаратної обробки зображення, програмних алгоритмів і можливостей чіпа", – пояснив Юй Чендун.

Він також звернув увагу на рейтинг лабораторії DxOMark, де Xiaomi Mi10 Pro з сенсором на 108 Мп, займає четверте місце. А от перші місця займають смартфони, основна камера яких має роздільну здатність не вище 50 мегапікселів.

Нагадаємо, що вже кілька років поспіль флагманську лінійку Huawei називають найкращими камерофонами на ринку, тож до його слів варто прислухатись.