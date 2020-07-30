Компанія Huawei провела спеціальну конференцію Smart Life, в рамках якої представила цікаву новинку. Це розумний браслет Huawei Band B6. Цікаво, що його можна носити навіть на вусі.

Як передає Gizchina.com, Huawei Band B6 можна носити як Bluetooth-гарнітуру.

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Що ще цікавого

Пристрій отримав 1,53-дюймовий екран з щільністю пікселів 326 PPi і автоматичним регулюванням яскравості. Він має вигнуту форму, щоб зручніше розміститись на руці.

Huawei Band B6 оснащений фірмовим чіпом Kirin A1. З цікавих функцій можемо виокремити послугу шумозаглушення і алгоритм поліпшення якості звуку при розмові. Тож це може бути дійсно якісна гарнітура.

Huawei Band B6 підтримує підключення двох пристроїв одночасно. Тобто користувач може розмовляти по телефону і одночасно взаємодіяти з голосовим помічником.

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Щодо функцій фітнес-трекера, то тут є моніторинг частоти серцевих скорочень, контроль якості сну, рівня стресу, рівня кисню в крові і менструального циклу тощо. Браслет підтримує 9 спортивних режимів.

Ціна

Huawei Band B6 оцінили у 143 долари (3900 гривень). Продаж на китайському ринку стартує 6 серпня. Про глобальну версію наразі інформації немає.