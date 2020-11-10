Китайський виробник Huawei начебто продала свій бренд Honor. Обидві компанії часто випускали смартфони, але для різної аудиторії. Honor позиціонував себе як молодіжний бренд з доступнішими девайсами.

Інформацію про продаж Honor пише ресурс Androidheadlines, посилаючись на джерела.

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При цьому представники Honor від коментарів утрималися. Якщо б ці чутки були безпідставними, то в компанії мали би спростувати чутки.

Джерело повідомляє, що про цю операцію можуть офіційно оголосити 20 листопада. Угода, начебто, була укладена за умови, що нова компанія зможе купувати і використовувати чіпи 5G.

Причина

Джерела стверджують, що до продажу бренду Huawei підштовхнули жорсткі санкції з боку США. таким чином китайський виробник прагне, щоб цей успішний бренд міг розвиватися самостійно.

Якщо план Huawei спрацює, то Honor під керівництвом іншої компанії зможе без проблем закуповувати комплектуючі у різних компаній і використовувати сервіси Google.