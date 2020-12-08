Компанія Huawei відкрила свій новий магазин у місті Ченду в Китаї. Це третій флагманський магазин Huawei, відкритий в 2020 році. При цьому тут допомагати відвідувачам буде віртуальний помічник AR Panda.

Тож у цьому магазині AR Panda від Huawei може працювати як консультант, знайомлячи з різними продуктами Huawei і проводячи вас по магазину.

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Що ще цікавого в магазині

Крім покупки нових продуктів, магазин Huawei пропонує користувачам випробувати нові розумні продукти та товари. Це, до прикладу, очищувачі повітря, пилососи, розумні шафи для взуття та інші пристрої розумного будинку.

Інноваційний магазин Huawei / Фото huaweicentral.com

Також користувачам пропонують набір аксесуарів інших брендів в поєднанні з хмарними сервісами.

Як стверджують джерела, санкції з боку США змусив Huawei збільшити свою присутність в Китаї. Тому виробник вирішив відкрити нові роздрібні магазини, щоб збільшувати обсяг продажів.