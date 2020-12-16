Компанія Huawei відкрила лабораторію Health Lab у китайському місті Сіань. Тут будуть розробляти інноваційні пристрої для занять спортом та відстеження здоров’я. Зокрема, тут тестуватимуть розумні натільні пристрої компанії.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Huawei в Україні.

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Так, інженери лабораторії застосовують понад 10 тестувань на надійність. Лише ті гаджети, що успішно пройшли всі випробування, виходять на ринок та стають доступними для користувачів.

Для імітації різних сценаріїв тренувань використовуються понад 20 професійних дослідницьких установок. На основі зібраних даних фахівці Huawei оптимізують алгоритми, що аналізують якість тренувань та відстежують стан здоров’я користувачів.

У лабораторії працюють понад 40 дослідників, розробників та тестувальників.

Лабораторія Huawei Health Lab

Детальніше

З цікавих фактів, дослідники лабораторії розробили систему збору даних про стан здоров’я бігунів. Для цього використали професійну бігову доріжку з функцією вимірювання тиску стопи на поверхню, кардіомаскою, поясом-пульсометром та системою розпізнавання пози.

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Так фахівці змогли відстежувати максимальне споживання кисню, техніку бігу, частоту серцевих скорочень і кількість калорій, спалених під час тренування.

В лабораторії зібрали фахівців з різних галузей, зокрема тренери та викладачі фізкультури, медики, які спеціалізуються на реабілітації спортсменів, розробники програмного забезпечення та алгоритмів, біоінженери, спеціалісти з проєктування конструкцій та інженери-тестувальники.