Компанія Huawei випустила нові смарт-ваги Smart Body Fat Scale 3. Цікаво, що окрім ваги новинка може проводити аналіз 14 різних параметрів.

Як передає Gizmochina, Smart Body Fat Scale 3 має понад 200 навчальних курсів, зокрема щодо спалювання жиру і збільшення м'язової маси.

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Що ще цікавого

Звичайно, цей розумний девайс можна синхронізувати зі смартфоном через Wi-Fi або Bluetooth. Ваги оснащені алгоритмом визначення складу тіла Huawei TruFit. Ця технологія дає змогу максимально точно виміряти відсоток жиру, кісткову масу і інші параметри.

Smart Body Fat Scale 3 має чимало корисних функцій / Фото Smart Body Fat Scale 3

Ваги також можуть визначати членів сім'ї, дані вимірювань автоматично синхронізуються з хмарою і передаються в конкретний обліковий запис.

Діапазон ваги, який можуть вимірювати Smart Body Fat Scale 3, становить від 2,5 до 150 кілограмів.

Ціна

Вартість Smart Body Fat Scale 3 можна назвати доступною – 25 доларів (що за нинішнім курсом трохи більше ніж 700 гривень).