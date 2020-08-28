Компанія Huawei випустила свій недорогий фірмовий смарт-годинник Watch Fit. Він отримав стильний дизайн, при цьому має дуже доступну вартість.

Цікаво, що Huawei Watch Fit отримав незвичний прямокутний дизайн, що робить робочий екран більшим, ніж у попередників. Новинка вже розміщена на офіційному сайті компанії.

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Що цікавого

Huawei Watch Fit отримав 1,64-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 280x456 пікселів.

Розмір основного модуля становить 46х30х10,7 мм. На вибір у користувача 6 нових циферблатів для режиму Always-on Display (завжди увімкнений дисплей).

Huawei Watch Fit отримав незвичний дизайн / Фото: consumer.huawei.com

Також у годиннику передбачено 12 варіантів швидких тренувань. Цікаво, що розробник додав анімовану демонстрацію вправ, наприклад вправи "на роботі", розтяжка, прес тощо. Крім того, є 11 спортивних режимів, зокрема біг, плавання і їзда на велосипеді.

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Тут передбачений модуль GPS, захист від води (5ATM), оптичний датчик серцевого ритму та вимірювач рівня насичення кисню кров'ю (SpO2). Час автономної роботи може досягати 10 днів, в режимі інтенсивного використання – до 7 днів. Що теж дуже непогано, як для смарт-годинника.

Ціна

Huawei Watch Fit можна буде придбати у 3 варіантах кольору корпусу: світло-рожевий, чорний і світло-зелений.

Ціна становить 110 доларів (майже 3 тисячі гривень). Старт продажу – 3 вересня.