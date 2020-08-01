В асортименті компанії Huawei з'явився новий дитячий смартгодинник під назвою Huawei 4X. Головною особливістю пристрою стали відразу дві камери. основна фронтальна та допоміжна.

"Основна" 5 Мп фотокамера є фронтальною та орієнтована на відеодзвінки, повідомляє Gizmochina.

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Роздільна здатність другої камери становить 8 Мп, вона розташована під кутом 90 градусів, оснащена об'єктивом з діафрагмою F/2.0, підтримує 4-кратне цифрове збільшення. Завдяки алгоритмам на базі штучному інтелекту камера може не просто розпізнати людину або предмет, але й знайти про нього інформацію в інтернеті.



Смартгодинник Huawei 4X

Інші особлиості годинника

Корпус Huawei 4X захищений від проникнення вологи (5 ATM), але купатися в них точно не варто. Є функція відстеження фізичної активності. Живлення здійснюється від акумулятора ємністю 800 мАг з підтримкою швидкої зарядки, заряджає пристрій наполовину всього за 20 хвилин.

Пристрій одержав 1,41-дюймовий дисплей AMOLED з роздільною здатністю 320x360 пікселів, 1 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ флеш-пам'яті, чіп Kirin. Крім того, годинник Huawei 4X має модулі NFC, Wi-Fi, Bluetooth і LTE з підтримкою до 200 країн, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS.

Тизер-відео смартгодинника Huawei 4X